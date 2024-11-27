«В палец руки вошла заноза, он воспалился». Саночник Павличенко выиграл этап Кубка России с травмой

Саночник Семен Павличенко выиграл этап Кубка России, несмотря на травму.

Павличенко по сумме двух заездов в Сочи показал результат 1 минута 43,210 секунды. Второе место занял Матвей Пересторонин (1.43,945), третье – Роман Репилов (1.44,020).

«Мне никогда победы не давались легко, то же самое я могу сказать про свой успех на этом Кубке России. На тренировках мне молодежь ни в чем не уступает, но на соревнованиях начинает мандражировать и иногда допускать ошибки. А так – смотрю на результаты молодых ребят и начинаю задумываться, за счет чего я сам могу прибавить.

Я выступал здесь с травмой, недавно в палец руки вошла заноза, потом палец воспалился, и сегодня во время соревнований я не мог как надо отталкиваться, чтоб показать высокую стартовую скорость. Хотя, в принципе, и одной, считай, рукой удалось нормально разогнаться», – рассказал двукратный чемпион мира.