«В палец руки вошла заноза, он воспалился». Саночник Павличенко выиграл этап Кубка России с травмой
Павличенко по сумме двух заездов в Сочи показал результат 1 минута 43,210 секунды. Второе место занял Матвей Пересторонин (1.43,945), третье – Роман Репилов (1.44,020).
«Мне никогда победы не давались легко, то же самое я могу сказать про свой успех на этом Кубке России. На тренировках мне молодежь ни в чем не уступает, но на соревнованиях начинает мандражировать и иногда допускать ошибки. А так – смотрю на результаты молодых ребят и начинаю задумываться, за счет чего я сам могу прибавить.
Я выступал здесь с травмой, недавно в палец руки вошла заноза, потом палец воспалился, и сегодня во время соревнований я не мог как надо отталкиваться, чтоб показать высокую стартовую скорость. Хотя, в принципе, и одной, считай, рукой удалось нормально разогнаться», – рассказал двукратный чемпион мира.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий