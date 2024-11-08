Денис Алимов: «У Канакиной есть желание вернуться в спорт. Конечно, ее стремление вернуться будет сильнее, если нас вернут на международные соревнования»
Скелетонистка Юлия Канакина может вернуться в спорт после рождения ребенка.
Об этом сообщил старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов.
«Два дня назад я разговаривал с Юлей, у нее есть определенное желание вернуться в спорт.
Мы перевели Канакину в резервный состав сборной, потому что у нее недавно родился ребенок. Сейчас она все свое время занимается ребенком.
Конечно, ее стремление вернуться будет сильнее, если нас вернут на международные соревнования, потому что ей не особо интересно тренироваться, чтобы выступать только дома.
Вопрос ее возвращения в спорт в следующем году пока находится в стадии обсуждения. Я надеюсь, что она вернется. Мы будем рады ее видеть», – сказал Алимов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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