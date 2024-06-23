Психолог начал работать с российскими скелетонистами, которых не допустили до международных стартов

Теги Скелетон Александр Третьяков сборная России (скелетон) сборная России жен (скелетон) психология Денис Алимов Евгений Рукосуев Алена Фролова Алина Тарарыченкова Анатолий Пегов Владислав Семенов Даниил Романов Бобслей/сани/скелетон

Психолог начал работать с российскими скелетонистами, отстраненными от турниров.

«С 22 июня по 8 июля на базе «Юг Спорт» в Сочи проходит очередной тренировочный сбор национальной команды России по скелетону. Местом первого сбора был Кисловодск, в Сочи спортсмены будут работать под большей тренировочной нагрузкой.

Что касается того, что состоявшийся недавно конгресс международной федерации даже не рассматривал вопрос нашего возвращения, то у нас в субботу прошло собрание, на котором выступил президент нашей федерации Анатолий Сергеевич Пегов, который только недавно вернулся с конгресса.

Снизился ли у спортсменов настрой после известий о продолжении отстранения? К нам приехал спортивный психолог, который начал работу с командой. Спортсменам остается только продолжать тренироваться и ждать. Психолог приезжает в команду не первый раз, в прошлом году ребятам понравилось.

Команда приехала на сбор в полном составе, за исключением Александра Третьякова, который сдает экзамены и ждет рождения второго ребенка. Евгений Рукосуев, Владислав Семенов, Даниил Романов, Алена Фролова, Алина Тарарыченкова – все здесь», – рассказал старший тренер сборной России Денис Алимов.

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