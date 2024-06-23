Психолог начал работать с российскими скелетонистами, которых не допустили до международных стартов

Психолог начал работать с российскими скелетонистами, отстраненными от турниров.

«С 22 июня по 8 июля на базе «Юг Спорт» в Сочи проходит очередной тренировочный сбор национальной команды России по скелетону. Местом первого сбора был Кисловодск, в Сочи спортсмены будут работать под большей тренировочной нагрузкой.

Что касается того, что состоявшийся недавно конгресс международной федерации даже не рассматривал вопрос нашего возвращения, то у нас в субботу прошло собрание, на котором выступил президент нашей федерации Анатолий Сергеевич Пегов, который только недавно вернулся с конгресса.

Снизился ли у спортсменов настрой после известий о продолжении отстранения? К нам приехал спортивный психолог, который начал работу с командой. Спортсменам остается только продолжать тренироваться и ждать. Психолог приезжает в команду не первый раз, в прошлом году ребятам понравилось.

Команда приехала на сбор в полном составе, за исключением , который сдает экзамены и ждет рождения второго ребенка. Евгений Рукосуев, Владислав Семенов, Даниил Романов, Алена Фролова, Алина Тарарыченкова – все здесь», – рассказал старший тренер сборной России Денис Алимов.