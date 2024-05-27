Сборная России по скелетону начала подготовку к сезону в Кисловодске

Теги Скелетон сборная России (скелетон) сборная России жен (скелетон) Денис Алимов Алина Тарарыченкова Владислав Семенов Бобслей/сани/скелетон

Сборная России по скелетону приступила к подготовке к сезону.

12 спортсменов приехали на сбор в Кисловодск, включая победителей Спартакиады-2024 Владислава Семенова и Алину Тарарыченкову.

«Мы уже приступили к подготовке к следующему сезону, сбор проходит на базе «Юг спорт» в Кисловодске. Первый сбор является восстановительным, спортсмены постепенно увеличивают тренировочные нагрузки», – сообщил старший тренер национальной команды Денис Алимов.

Сбор продлится до 7 июня. Затем, 21 июня, скелетонисты возобновят подготовку на базе «Юг спорт» в Сочи.

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