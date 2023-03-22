Денис Алимов: «Ждем возвращения Трегубова. Пока нет информации, насколько серьезными окажутся последствия тяжелого заболевания»

Теги Скелетон сборная России (скелетон) Никита Трегубов Денис Алимов ТАСС Бобслей/сани/скелетон

Денис Алимов сообщил, что скелетонист Никита Трегубов готовится к следующему сезону. 

В прошлое межсезонье серебряный призер Игр-2018 перенес менингоэнцефалит.

«Ждем возвращения Никиты Трегубова. Пока нет информации, насколько серьезными окажутся последствия после перенесенного тяжелого заболевания и насколько здоровье позволит спортсмену продолжить карьеру.

Никита сказал мне, что готовится к следующему сезону, но никто не знает, как все получится на самом деле.

А мы, конечно, будем очень рады видеть его в команде», – сказал старший тренер сборной России по скелетону.

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