Денис Алимов: «Если бы российских скелетонистов сейчас вернули на международные старты, мы бы однозначно боролись за призовые места»

Денис Алимов считает, что российские скелетонисты готовы к международным стартам.

Россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) с марта 2022 года.

«Если российских скелетонистов вернули бы сейчас на международные старты, то мы бы однозначно боролись на тех же этапах Кубка мира за призовые места.

Наши спортсмены за то время, пока были отстранены, не забыли зарубежные трассы. Уверен, что мы стали бы одними из претендентов на медали», – сказал старший тренер сборной России по скелетону.