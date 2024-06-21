Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона не обсуждал вопрос допуска россиян на международные старты

Теги сборная России (бобслей) сборная России жен (бобслей) сборная России (скелетон) сборная России жен (скелетон) IBSF ТАСС Анатолий Пегов Бобслей/сани/скелетон

Конгресс IBSF не рассматривал вопрос возвращения российских спортсменов.

Об этом сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов. Представители России приняли участие в работе конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), который проходил в США. 

«Вопрос возвращения российских спортсменов на международные старты на этом конгрессе не поднимался. Это связано с тем, что обстоятельства, по которым наши спортсмены ранее не были допущены к соревнованиям, не изменились.

Но могу отметить, что конгресс прошел в доброй и позитивной обстановке, без скандалов, никаких выпадов в адрес российской стороны не было, в отличие от прошлых лет. В течение двух дней шла плодотворная и конструктивная работа, конгресс прошел в духе олимпизма.

Очевидно, что уже у многих есть осознание того, что ситуацию с отстранением российских спортсменов надо как-то решать. Ищем возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Планируем вернуться к этой теме после окончания парижской Олимпиады», – сказал Пегов. 

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