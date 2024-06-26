В пуле тестирования Международной федерации бобслея остались два российских спортсмена

Теги допинг сборная России (бобслей) сборная России жен (бобслей) сборная России (скелетон) сборная России жен (скелетон) IBSF Сергей Пархоменко Бобслей/сани/скелетон

В пуле тестирования Международной федерации бобслея остались два россиянина.

«В международном пуле оставили двух россиян. Их фамилии станут известны только после того, как Международное агентство допинг-тестирования (ITA) официально разошлет письма об исключении остальных спортсменов», – рассказал генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

В пул допинг-тестирования IBSF на сезон-2023/24 входили девять российских спортсменов. Это бобслеисты Павел Травкин, Алексей Лаптев, Михаил Мордасов, Ростислав Гайтюкевич, Надежда Сергеева и Юлия Беломестных, а также скелетонисты Елена Никитина, Юлия Канакина и Владислав Семенов.

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