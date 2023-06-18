FIL продлила отстранение российских саночников от международных стартов

Теги Санный спорт ФССР сборная России (сани) сборная России жен (сани) FIL Бобслей/сани/скелетон

Международная федерация санного спорта (FIL) продлила отстранение российских спортсменов.

«Конгресс FIL 17 июня 2023 года подтвердил решение Исполнительного совета FIL относительно санкций в отношении России.

Отстранение всех спортсменов, тренеров, инструкторов и других официальных лиц Федерации санного спорта России (ФССР) от участия в соревнованиях под эгидой FIL продлевается до дальнейшего уведомления.

Присутствие российских спортсменов, тренеров, инструкторов и других официальных лиц ФССР на соревнованиях под эгидой FIL связано с высоким риском того, что безопасность, спокойствие и целостность этих соревнований и их участников (в том числе и самих россиян) будут поставлены под серьезную угрозу», – говорится на официальном сайте организации. 

22 делегата конгресса проголосовали за продление отстранения россиян, 1 высказался против, 5 – воздержались.

Опубликовал Лина Лоцик

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1 комментарий

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shahmur
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