Представители России примут участие в конгрессе FIL, где будет обсуждаться вопрос отстранения российских саночников

Представители Федерации санного спорта России примут участие в работе конгресса FIL.

На конгрессе международной федерации будет обсуждаться вопрос отстранения российских саночников от международных соревнований.

«В работе конгресса FIL, который пройдет с 17 по 18 июня в Бухаресте, примут участие два представителя нашей федерации – генеральный секретарь Анна Андреева и вице-президент Геннадий Родионов», – сообщил исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIL с марта 2022 года.