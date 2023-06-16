Представители России примут участие в конгрессе FIL, где будет обсуждаться вопрос отстранения российских саночников

Теги ФССР сборная России (сани) сборная России жен (сани) FIL Станислав Тюрин Бобслей/сани/скелетон

Представители Федерации санного спорта России примут участие в работе конгресса FIL.

На конгрессе международной федерации будет обсуждаться вопрос отстранения российских саночников от международных соревнований.

«В работе конгресса FIL, который пройдет с 17 по 18 июня в Бухаресте, примут участие два представителя нашей федерации – генеральный секретарь Анна Андреева и вице-президент Геннадий Родионов», – сообщил исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIL с марта 2022 года. 

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