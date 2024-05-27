Федерация бобслея России планирует участвовать в июньском конгрессе IBSF в США

Теги ФБСР Елена Аникина IBSF Сергей Пархоменко Анатолий Пегов Бобслей/сани/скелетон

Руководство Федерации бобслея России планирует поехать на конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), который пройдет с 18 по 19 июня в Лейк-Плэсиде (США).

«Мы получили приглашение от IBSF, у нас также есть американские въездные визы», – сообщил генеральный секретарь российской организации Сергей Пархоменко.

По информации ТАСС, в работе конгресса планируют участвовать сам Пархоменко, а также президент федерации Анатолий Пегов и вице-президент Елена Аникина.

С 2022 года российские бобслеисты не допускаются до соревнований под эгидой IBSF.

 

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