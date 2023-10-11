Федерация бобслея России выплатила ежегодный взнос в международную федерацию. Он составляет 400 евро
Федерация бобслея России выплатила ежегодный взнос в международную федерацию .
Об этом сообщили в Федерации бобслея России.
«Перед началом конгресса IBSF Федерация бобслея России выплатила ежегодный членский взнос. Он одинаков для всех и составляет €400», – сказал представитель организации.
С 23 по 24 сентября в Испании проходил конгресс IBSF, в работе которого принимали участие три представителя Федерации бобслея России.
Российские спортсмены не допущены к международным соревнованиям.
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