Федерация бобслея России выплатила ежегодный взнос в международную федерацию. Он составляет 400 евро

Теги сборная России (бобслей) ФБСР сборная России жен (бобслей) IBSF ТАСС Бобслей/сани/скелетон

Федерация бобслея России выплатила ежегодный взнос в международную федерацию .

Об этом сообщили в Федерации бобслея России.

«Перед началом конгресса IBSF Федерация бобслея России выплатила ежегодный членский взнос. Он одинаков для всех и составляет €400», – сказал представитель организации. 

С 23 по 24 сентября в Испании проходил конгресс IBSF, в работе которого принимали участие три представителя Федерации бобслея России.

Российские спортсмены не допущены к международным соревнованиям. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Poljakov
весь запад на наших деньгах держится 😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий