Представители России поедут на конгресс Международной федерации бобслея и скелетона

Теги ФБСР Елена Аникина IBSF Сергей Пархоменко Анатолий Пегов Бобслей/сани/скелетон

Представители России поедут на конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

«Федерация бобслея России получила официальное приглашение от международной федерации. На конгресс планируют поехать глава нашей федерации Анатолий Пегов, вице-президент Елена Аникина и я», – сказал Пархоменко.

Конгресс IBSF пройдет 24 сентября в испанской Санта-Сусанне.

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1 комментарий

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Рус Киссенжер
как в пословице: "дай ему палец пососать - он руку по локоть откусит".
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