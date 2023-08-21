Представители России поедут на конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

«Федерация бобслея России получила официальное приглашение от международной федерации. На конгресс планируют поехать глава нашей федерации Анатолий Пегов, вице-президент и я», – сказал Пархоменко.

Конгресс IBSF пройдет 24 сентября в испанской Санта-Сусанне.