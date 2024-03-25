Александр Зубков: «У моей команды в двойках и четверках 13 хрустальных глобусов! Это все было без допинга, а на домашней трассе я вдруг сошел с ума и что-то выпил?»

Бобслеист Александр Зубков заявил, что шел к золоту Игр годами и не применял допинг.

Зубков – двукратный призер Олимпийских игр по бобслею (2006, 2010). Он также завоевал два золота на Олимпиаде-2014 в Сочи, но позже был признан виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован.

В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) лишил бобслеиста двух золотых медалей Сочи.

При этом в 2018-м Мосгорсуд признал его невиновным, разрешив сохранить титулы и льготы – таким образом, статус олимпийского чемпиона остался у Зубкова только на территории России.

– Скандал после домашней Олимпиады вас сильно подбил. Все-таки Сочи-2014 – самое тяжелое или самое приятное воспоминание?

– Без олимпийской победы любому спортсмену внутри будет чего-то не хватать. А мы реализовались. И я полностью доволен своей карьерой. Что может быть лучше – она закончилась двумя золотыми олимпийскими медалями!

– Английская Википедия считает иначе.

– Мне не стыдно посмотреть любому в глаза и сказать, что мы это сделали красиво и чисто. А все, что происходило потом, – грязь. К сожалению, не защитили – это другой вопрос.

А удовлетворение от того, что мы это сделали и сделали у себя дома, есть. И это венец карьеры. Не просто так, что мы раз выстрелили и все – как это бывало у англичан, латышей или американцев. Они берут одну медаль и уходят в тень – это никого не смущает? А мы и Германия шли циклами. Все, кто разбираются, видели, что мы сделали в Сочи. Это дорогого стоит.

Вот Саню Третьякова обвиняли латыши – типа нельзя 4 раза подряд показать одинаковое время, это махинация. Так а что он с вами на Кубке мира творил! То же и у нас. И немцы точно понимают, что это моя чистая победа.

– Откуда вы знаете?

– Из личных разговоров. Андре Ланге и его тренер, уже после всего, когда я приезжал руководителем федерации на Кубок мира, признавали, что это какой-то заказ. Хотя не договаривали откуда.

Но они прекрасно видели, что Сочи – это то, к чему я шел всю карьеру. Шел через ошибки, которые были в Турине и Ванкувере. Золото ведь могло быть еще в Италии. Помните, по итогам четырех заездов мы проиграли 0,014 Ланге. Великому Ланге!

Про меня пишут разное. Но откройте статистику: сколько у нас чемпионатов Европы и мира? У моей команды в двойках и четверках – 13 хрустальных глобусов! Это все было без допинга, а на домашней трассе я вдруг сошел с ума и что-то выпил? И ведь кто-то в это верит, – сказал Зубков.

«Может, была расторговка и мною могли пожертвовать». Как живет Александр Зубков после дисквалификации за Сочи-2014