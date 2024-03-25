Зубков о стипендии за золото Сочи-2014: «Я ее не получаю. Министерство спорта приняло такое решение»

Бобслеист Александр Зубков заявил, что не получает стипендию за золото Сочи-2014.

Зубков был лишен двух золотых медалей Сочи-2014 из-за аномальных показателей соли в допинг-пробах. Однако в 2018 году Мосгорсуд признал бывшего спортсмена невиновным и разрешил ему сохранить титулы и льготы. Таким образом, Зубков стал первым в истории олимпийским чемпионом только на территории России.

– В Москве недавно открывали «Аллею звезд». Там были почти все медалисты домашней Олимпиады. Но вас не звали.

– Не звали.

– Есть догадки почему?

– Не знаю, это вопрос к Позднякову или Министерству спорта.

– Есть ощущение, что из-за допинг-скандала к вам настороженно-негативное отношение. И даже спортивные руководители лишний раз стараются вас никуда не приглашать.

– Их право. Но люди, которые в чем-то обвиняют, видимо, забывают, что до 2014 года у меня были медали Турина и Ванкувера (Олимпиады-2006 и 2010 соответственно – Sports), очень много других побед. А Сочи – политика. Я на 100% уверяю, что ничего запрещенного на домашней Олимпиаде не делал. Я не сумасшедший. Да и обвиняют меня в чем?

– Соль в пробирках.

– Вот только допинг-офицеры в Сочи, которые принимали наши пробы, иностранцы. Я отдал им пробирку – и все, на этом мое участие в процессе закончилось. Что происходило дальше – вопрос к WADA.

– Обвиняли сначала 39 человек, а потом большинство оправдали.

– Кроме 11.

– Хотя изначально вы были в одной лодке. Как так?

– Может быть, была какая-то расторговка.

– Вами могли пожертвовать?

– Выходит, так.

– И как вы с этим живете?

– Для себя решил – надо успокоиться. И весь судебный процесс, который был после на территории РФ, показал, что нашей вины нет. Там присутствовали представители МОК и ОКР.

– Это было для них?

– Мне было важно, чтобы все услышали болельщики. Смотрите сами: 10 лет мы были в топе, и никаких намеков на нарушения, а тут вдруг решили что-то устроить? Я сумасшедший? Плюс в олимпийский сезон мы на каждом этапе Кубка мира сдавали кровь на допинг. Были бы манипуляции – это было бы четко заметно.

– Честно: для чего вам нужен был суд на территории России? Сохранить пожизненную стипендию?

– Так я ее не получаю! Только за серебро Турина. Министерство спорта приняло такое решение, – сказал Зубков.

«Может, была расторговка и мною могли пожертвовать». Как живет Александр Зубков после дисквалификации за Сочи-2014