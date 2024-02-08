Зубков о допинг-деле Сочи-2014: «Все мы, кто был несправедливо отстранен CAS, заслуживаем поддержки. Никогда нельзя бросать своих в тяжелых ситуациях»

Теги Сочи-2014 допинг МОК Олимпийская сборная России Александр Зубков чемпионат Европы по бобслею и скелетону CAS сборная России (бобслей) чемпионат мира по бобслею и скелетону Бобслей/сани/скелетон

Александр Зубков объяснил, почему не вернет медали Сочи-2014 после допинг-бана.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Зубков выиграл два золота в бобслее, но Международный олимпийский комитет (МОК) в 2017-м лишил его этих наград за нарушение антидопинговых правил. В 2018-м Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил дисквалификацию Зубкова, но при этом Мосгорсуд признал его невиновным, разрешив сохранить титулы и льготы.

«Все прекрасно помнят, что в наших допинг-пробах не было обнаружено запрещенных веществ. Да, там было повышенное содержание соли, но как она туда попала, я не могу знать. Когда шла Олимпиада, мы сдавали пробы иностранному допинг-офицеру, и все было в порядке. А спустя долгое время вдруг у людей возникла необходимость вскрыть эти пробы и перепроверить, но как это делалось – непонятно.

Если бы обнаружили у нас в пробах допинг, то имели бы право вынести нам наказание, не вопрос. Значит, нарушили правила и заслуживаем дисквалификации, но у нас не было найдено никаких запрещенных веществ.

Когда вся эта история с перепроверкой допинг-проб началась, мы ощущали поддержку, но как только по нам вынес решение CAS, то все замолчали. Люди боялись что-то потерять и не стали дальше разбираться, кто в чем виноват.

Мы в 2014 году отдали для победы всех себя не на 100, а на 200 процентов, сделали все что могли. Да и до Сочи я выиграл не одну медаль чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.

Я считаю, что уважение и почет к спортсменам, принесшим стране немало побед и отдавшим спорту всю жизнь, должны всегда оставаться. До сих пор горжусь тем, что сумел на домашней Олимпиаде оправдать доверие миллионов и победить после многих лет тяжелой работы на тренировках и соревнованиях.

То, что произошло с нами, было предвестником того, что потом случилось с российским спортом в феврале и марте 2022 года. Приговор нам вынес тогда Спортивный арбитражный суд, который сейчас все считают несправедливым.

А обвинял нас тот же МОК, по инициативе которого в 2022 году практически всем российским спортсменам закрыли возможность соревноваться с сильнейшими спортсменами из-за рубежа. Кампания против нашего спорта началась еще в середине прошлого десятилетия, и сейчас она вылилась, как видите, в практически полную блокаду.

Я сумел доказать через наш суд свою невиновность, обе золотые медали сочинской Олимпиады находятся у меня дома. Вернуть медали – это равноценно признанию своей неправоты, а за мной и ребятами никакой вины нет.

Все мы, кто тогда, в начале 2018 года, был несправедливо отстранен CAS, а перед этим отдал немало лет российскому спорту, заслуживаем поддержки. Никогда нельзя бросать своих в тяжелых ситуациях», – сказал Зубков.

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16 комментариев
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Зубков - самый наглый допингист с отрывом! Может ему еще памятник поставить и денег дать за бюджетный счет?
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Басманный суд - самый лучший суд у мире. Пора и Валиевой туда обратиться.
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"Все прекрасно помнят, что в наших допинг-пробах не было обнаружено запрещенных веществ. Да, там было повышенное содержание соли, но как она туда попала, я не могу знать."
Дальше можно не читать
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Какой я сейчас бред прочитал! Особенно про наш суд! Просто звиз...ц
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Допингист уже открыто говорит в наглую: не забывайте нас, помогайте денюжкой
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Опарафинился по полной программе и ещё поддержки требует. Обойдешься.
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Ноу коммент
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"Не учите меня жить, лучше помогите материально!" (с) "12 стульев"
"Беееедненький!" (с) "Формула любви"
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ты мне не свой! из за впших махинация на всех россиян показывают пальцем ! и мне ствдно за вас.
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Ответ Евгений - 79
Басманный суд - самый лучший суд у мире. Пора и Валиевой туда обратиться.
Басманный суд самый басманный суд в мире
+3
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+2
Ответ MaksD
.. вы вот Зубкова поливаете г..ном, может и заслуженно. Но объясните мне, он в течении почти 10 лет в призах везде был, чистый. Почему он вдруг на родной трассе решил допингом обожраться?
От призов до победы всего один шаг. Немножко соли. Проиграть было нельзя.
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осталось разобраться , кто такие "свои"
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Какая милота, аж слезу прошиб.
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Мы бы каждый, кто чем, выражал благодарность: Молотилкой - колхозник, рабочий - ключом, Враг народа - киркою, протезом - афганец, Ну а я б кой-кому засветил кирпичом. (с)
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Ответ Ебздрогыч
Зубков - самый наглый допингист с отрывом! Может ему еще памятник поставить и денег дать за бюджетный счет?
И памятник и деньги из бюджета не удивят.
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