Скелетонистка Денщикова: «Для меня всю жизнь было, что Олимпийские игры – это что-то невероятное, это определенные ценности. Но потом для меня все рухнуло»

Скелетонистка Ольга Денщикова рассказала о «рухнувших» олимпийских ценностях.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Денщикова (выступала под фамилией Потылицына) заняла пятое место в скелетоне. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил ее от участия в Играх из-за нарушения допинг-правил, но Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию спортсменки. Несмотря на это, она не получила допуск до Пхенчхана-2018, а в 2020-м завершила карьеру.

– Эмоционально было очень сложно осознавать, что мы не поехали на эту Олимпиаду (в Пхенчхане). Нас оправдали, но не пустили. Для меня всю жизнь было, что Олимпийские игры – это что-то невероятное, это определенные ценности. Но потом для меня все рухнуло.

С самого детства хотела попасть на Олимпиаду и попала. Это большой праздник. Мне жалко тех, кто не попал на Игры со своим флагом и гимном. Наверное, не передать эмоции, которые ты испытываешь.

– Выступить на Олимпиаде 2022-го уже мыслей не было?

– Нет, после 2018-го уже не было.

– Как-то, комментируя свою дисквалификацию, вы сказали, что нужно пересмотреть всю допинговую систему. Не кажется, что нужно перезапустить все олимпийское движение? Может, начать все с нуля?

– С нуля никак не получится. Но есть множество нюансов, которые можно пересмотреть. Они (Международный олимпийский комитет – Sports.ru) сделали новый девиз: «Быстрее, выше, сильнее – вместе». При этом выгоняют Беларусь и Россию. Я считаю, что это нелогично. Они сами себе противоречат. Это ненормально. Все только усугубляется, – сказала Денщикова.