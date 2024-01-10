Бегун Сойкка о допинг-бане: «Как я понимаю, арбитры не до конца поверили, что мельдоний был подмешан в воду, которую мы пили»

Легкоатлет Дмитрий Сойкка высказался о «подмешанном» ему мельдонии.

В июле Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что бегуны Дмитрий Сойкка и Мария Осокина дисквалифицированы на два года за допинг.

«Мы до сих пор не получили полный текст решения [Национального центра] спортивного арбитража. Но, как я понимаю, арбитры не до конца поверили нам, что мельдоний был подмешан в воду, которую мы пили, хотя понимают, что это вещество не приносит спортсмену никаких особых преимуществ.

Арбитры считают, что у человека, который, по нашему мнению, подмешал мельдоний, не было мотива. РУСАДА же в свою очередь уверено в том, что мы осознанно употребляли этот препарат, но в микродозах, чтобы минимизировать риск его обнаружения.

Процесс выдался длительным, первые слушания длились не менее восьми часов. Меня очень удивило, что наши судьи не были в курсе, что такое пул тестирования, как происходит забор проб и может ли он происходить вне соревнований. Очень странно, что в спортивном арбитраже не знают таких вещей и узнают о них только в ходе слушаний.

Этот вердикт может пересмотреть только Спортивный арбитражный суд (CAS), но рассмотрение в этом органе может серьезно затянуться и стоит очень больших денег. И самое главное, почему мы не пошли в CAS: как сказал наш юрист, с вероятностью в 95% этот суд не примет нашу сторону.

У меня остается желание тренироваться, я бегаю, потому что мне это интересно, а не за медали и грамоты. Скажу честно, я подумываю о смене спортивного гражданства, а может быть, просто откажусь от выступлений в России.

Мне не нравятся методы работы РУСАДА, которое при проведении своих расследований постоянно настаивает на том, чтобы спортсмен признался в употреблении допинга и поделился какой-то информацией о других нарушителях, которых он наверняка знает. Но в то же время я прекрасно понимаю, что мое мнение о РУСАДА может быть в определенной степени субъективным», – сказал 25-летний Сойкка.

В 2020 году спортсмен побеждал на молодежном чемпионате России по кроссу. Также он является серебряным призером молодежных первенств страны в горном беге и беге на 10 000 метров.

«Мельдоний в воду подмешал недоброжелатель, имя которого нельзя называть из-за отсутствия железных доказательств». Легкоатлет Сойкка о допинг-бане