Российские саночники в начале марта планируют провести сбор в Китае

Российские саночники в начале марта проведут сбор в Китае.

«Мы хотим отправиться в Китай на тренировочный сбор после того, как закончится соревновательный сезон. Планируется, что сбор пройдет с 4 по 16 марта, все списки мы уже отправили. Кроме основной команды хотим также взять с собой сильнейших юниоров.

Как вы знаете, в декабре там проводила сбор наша команда по бобслею и скелетону. Коллеги рассказали нам, что условия для тренировок и проживания были на высоте, хозяева очень радушно отнеслись к гостям из России», – сказал главный тренер сборной России Сергей Чудинов.