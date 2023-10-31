Призер Олимпийских игр саночница Иванова взяла паузу в карьере ради учебы

Российская саночница Татьяна Иванова взяла паузу в карьере.

Об этом сообщил главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов.

«Татьяна учится в университете. Она написала соответствующее заявление и сейчас не является спортсменом Центра спортивной подготовки. Но карьеру Татьяна не завершает, она планирует отобраться в сборную России на следующий сезон через чемпионат страны и потом опять тренироваться вместе с командой.

Татьяна решила сосредоточиться на учебе, она сказала, что ей нужно присутствовать на всех занятиях, так как обучение очное. Мы уважаем такое решение.

У нас подрастает очень неплохая молодежь, и задачка у нее будет непростая. В команде появились две юниорки, которые очень заряжены на работу. Место в сборной никому не гарантировано, а нас ждет очень интересный сезон», – сказал Чудинов.

Ивановой 32 года, она является двукратным призером Олимпийских игр. Она учится в Российском международном олимпийском университете в Сочи.