Сборные России по бобслею и скелетону проведут в декабре сбор в Китае.

«Мы сейчас стараемся использовать любые возможности, чтобы повысить качество подготовки спортсменов и поддержать их соревновательный тонус, дав возможность сменить обстановку.

Министерство спорта России одобрило нашу идею о поездке в Китай, сбор начнется 1 декабря и продлится почти месяц. В нем примут участие все наши ведущие бобслеисты и скелетонисты. Планируется, что в составе команды будут семь пилотов (четыре – у мужчин, три – у женщин) вместе с разгоняющими, а также десять скелетонистов (по пять мужчин и женщин).

За несколько дней до нашего прилета на олимпийской трассе в Яньцине завершится первый этап Кубка мира. Наши ребята выйдут на трассу по горячим следам, и мы получим точное представление о сегодняшних возможностях команды. Уверен, что уровень результатов будет высоким, а время наших лидеров будет конкурентоспособным на мировом уровне», – рассказал президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.