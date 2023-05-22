Глава Федерации бобслея России: «Ведутся разговоры о возвращении россиян. Мы не обсуждаем политические вещи, у нас есть спорт – мы занимаемся им»

Глава Федерации бобслея России рассчитывает, что россиян допустят к турнирам в сентябре.

– Как обстоят дела с возвращением российских бобслеистов и скелетонистов на международную арену?

– На прошлом конгрессе благодаря нашим совместным усилиям удалось отстоять нашу федерацию и ее не исключили из числа международной, мы остались членами IBSF (Международной федерации бобслея и скелетона – Sports.ru).

На данный момент так же, как и у большинства федераций по зимним видам спорта, у нас временно отстранены только спортсмены. В настоящее время от России в комитетах международной федерации, а именно в календарном комитете и комитете по параспорту, представлен генеральный секретарь федерации Сергей Пархоменко.

В случае, если бы полностью исключили нашу федерацию, сначала на конгрессе нужно было бы рассмотреть ее возвращение в состав членов IBSF, и лишь затем думать о допуске или недопуске спортсменов. В сентябре нас ожидает конгресс, на котором решат – допускать или не допускать россиян. Этот вопрос может решить и Исполком IBSF, который может собраться в другое время.

Да, ведутся разговоры о возвращении россиян. У нас есть алгоритм движения в сторону решения этой проблемы, есть дорожная карта. В каком статусе мы вернемся – обсуждать пока рано. Мое мнение: нам в любом случае нужно участвовать. И мы работаем над этим. Ведь у нас очень сильная сборная. Лидер нашей команды Ростислав Гайтюкевич входит в пятерку сильнейших пилотов мира.

– Если выйти за скобки официальных мероприятий, к российским представителям в бобслее и скелетоне сохранилось нормальное отношение?

– Конечно. Но надо сказать, что мы не обсуждаем политические вещи, не трогаем эту тему. У нас есть спорт – мы занимаемся им. Все спортсмены между собой нормально общаются, – заявил Анатолий Пегов.