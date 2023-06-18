Репилов о недопуске российских саночников: «Наверное, нас выпустят перед Олимпиадой-2026. Но как будет на самом деле, одному богу известно»

Роман Репилов считает, что российских саночников допустят к стартам перед Олимпиадой-2026.

Накануне Международная федерация санного спорта (FIL) продлила отстранение россиян от соревнований под своей эгидой.

«Я думаю, что если руководствоваться логикой, то, наверное, нас выпустят перед Олимпийскими играми (следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Милане и Кортине-д’Ампеццо – Sports.ru). Чтобы мы успели квалификационные очки набрать. Но это мне так кажется. Но как будет на самом деле, одному богу известно.

Я вообще никак не мониторил решения конгресса [FIL], не вижу в этом смысла. От меня здесь ничего не зависит, все эти отстранения проходят без меня. Мои задачи заключаются в повышении уровня своей физической формы и техническом совершенствовании саней. Работаю на результат, а все остальное не должно отвлекать.

Мотивация заключается в том, чтобы быть в отличной форме и технически шагнуть вперед, чтобы красиво выйти с быстрым инвентарем на международную арену, когда с нас снимут все санкции», – сказал трехкратный чемпион мира по санному спорту.