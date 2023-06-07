Международная федерация санного спорта в июне рассмотрит вопрос участия россиян в турнирах
Международная федерация санного спорта (FIL) рассмотрит вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях.
С 17 по 18 июня в Бухаресте пройдет конгресс организации.
«В повестке заседания конгресса есть пункт «обсуждение резолюции исполкома FIL от 23 сентября 2022 года (когда было продлено отстранение россиян – Sports.ru)», – заявила представитель пресс-службы FIL.
Ранее FIL пригласила на конгресс российскую делегацию.
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