Международная федерация санного спорта в июне рассмотрит вопрос участия россиян в турнирах

Теги Санный спорт сборная России (сани) сборная России жен (сани) FIL Бобслей/сани/скелетон

Международная федерация санного спорта (FIL) рассмотрит вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях.

С 17 по 18 июня в Бухаресте пройдет конгресс организации.

«В повестке заседания конгресса есть пункт «обсуждение резолюции исполкома FIL от 23 сентября 2022 года (когда было продлено отстранение россиян – Sports.ru)», – заявила представитель пресс-службы FIL.

Ранее FIL пригласила на конгресс российскую делегацию.

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