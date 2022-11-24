Скелетонист Никита Трегубов может пропустить сезон. Недавно он перенес менингоэнцефалит

Теги Скелетон сборная России (скелетон) Никита Трегубов Денис Алимов ТАСС Бобслей/сани/скелетон

Серебряный призер Олимпийских игр по скелетону Никита Трегубов может пропустить ближайший сезон.

Об этом сообщил тренер сборной России Денис Алимов.

27-летний Трегубов в межсезонье перенес менингоэнцефалит.

«Никита сейчас восстанавливается после серьезной болезни. Очень вероятно, что в этом сезоне мы не увидим его на трассе.

Не вижу смысла рисковать здоровьем спортсмена в сегодняшней ситуации, нам нужно сохранить его к следующей Олимпиаде», – сказал Алимов. 

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