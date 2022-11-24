Скелетонист Никита Трегубов может пропустить сезон. Недавно он перенес менингоэнцефалит
Серебряный призер Олимпийских игр по скелетону Никита Трегубов может пропустить ближайший сезон.
Об этом сообщил тренер сборной России Денис Алимов.
27-летний Трегубов в межсезонье перенес менингоэнцефалит.
«Никита сейчас восстанавливается после серьезной болезни. Очень вероятно, что в этом сезоне мы не увидим его на трассе.
Не вижу смысла рисковать здоровьем спортсмена в сегодняшней ситуации, нам нужно сохранить его к следующей Олимпиаде», – сказал Алимов.
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