Никита Трегубов: «Подготовка идет как и всегда, не отличается от прежних лет. Я уже научился смиряться со многим, а с отстранением тем более»

Серебряный призер Олимпиады-2018 по скелетону Никита Трегубов высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

– Подготовка идет как и всегда, не отличается от прежних лет. Только непонятно, к чему готовимся. Неважно, отстранены мы или нет, готовимся к соревнованиям, но пока не знаем, что будет дальше. Надеемся и верим, что нас допустят.

Я уже научился смиряться со многим, а с отстранением тем более. Наше отстранение – не единичный случай, в других видах спорта так же.

– Если не будет международных соревнований, то останутся только чемпионат и Кубок России?

– Да. Но вроде бы Спартакиаду сильнейших хотят ввести. Но это никак не заменит международных стартов, – сказал Трегубов.