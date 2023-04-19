Саночник Павличенко о нейтральном статусе: «Этот выбор не должны вешать на плечи спортсменов»

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России Пхенчхан-2018 Семен Павличенко сборная России (сани) Бобслей/сани/скелетон

Российский саночник Семен Павличенко рассказал об отношении к нейтральному статусу.

– Допускаете участие в качестве нейтральных спортсменов?

– Я понимаю, что нейтральный статус не меняет нашей принадлежности к родной стране. Но дело в том, что этот выбор не должны вешать на плечи спортсменов.

Знаете, как было, когда мы поехали на Олимпийские игры в Корею? Президент страны одобрил решение выступать в нейтральном статусе, а у большого количества людей выплеснулось много негатива по поводу нашего участия без флага и гимна.

И мне было тяжело слышать, когда говорили: «Ты погнался за деньгами». И я отвечал: «Так мне сначала надо выиграть Олимпиаду, чтобы получить эти деньги. Идите сами, попробуйте».

Если просто не поехать на Олимпийские игры – это означает сдаться. А если ты поехал, то ты все равно ведь представляешь Россию. Пусть и в нейтральном статусе. И ты должен делать все возможное для того, чтобы победить. А можно сказать: «Я никуда не поеду», и признать – все, ты сдался.

– Если вам для допуска к стартам предложат подписать документ с осуждением СВО, пойдете на это?

– Нет, конечно, я такие бумаги ни в коем случае подписывать не буду. Я уверен, что и никто из наших спортсменов ничего подобного не подпишет, – ответил двукратный чемпион мира.

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2 комментария

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Iuasamotu
Очень хороший совет героя новости (этнического украинца, кстати) в адрес МОК, который умыл руки и свалил всё на спортсменов и их федерации. Почти 70-летний Томас Бах должен стукнуть по столу, чтобы аж кувшин с водой подпрыгнул и рявкнуть, что российские спортсмены и им сочувствующие никуда не едут. Все восприняли бы это с пониманием и никаких распрей сейчас бы не было
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Andreir888
Семен всё по делу сказал, без лишнего пережёвывания
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