Александр Третьяков: «Хотелось бы выступать за сборную России на международных соревнованиях. Жаль, что к Олимпиаде нас уже не вернут»

Александр Третьяков еще хочет выступить за Россию на международных стартах.

Третьякову 40 лет, он олимпийский чемпион Сочи-2014 и двукратный обладатель Кубка мира в скелетоне. С середины сентября он входил в резервный состав сборной, но теперь вернулся в основу.

«Меня включили в состав сборной России, сейчас тренируюсь, готовлюсь. Из ближайших планов – участие в ноябрьском Кубке России. Хотелось бы выступать за сборную России на международных соревнованиях, жаль, что к Олимпиаде нас уже не вернут. Пока так», – сказал Третьяков.

Зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Италии.