Международная федерация бобслея на одном из ближайших заседаний рассмотрит вопрос допуска россиян
Федерация бобслея на одном из ближайших заседаний рассмотрит вопрос допуска россиян.
Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации бобслея (IBSF).
«IBSF приняла к сведению рекомендации МОК для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.
Поскольку наш сезон подошел к концу, исполнительный комитет IBSF обсудит этот вопрос на одном из своих следующих заседаний, которое состоится в ближайшие месяцы», – заявили в пресс-службе.
Комментарии