Международная федерация бобслея на одном из ближайших заседаний рассмотрит вопрос допуска россиян

Теги МОК сборная России (бобслей) сборная России жен (бобслей) IBSF ТАСС Бобслей/сани/скелетон

Федерация бобслея на одном из ближайших заседаний рассмотрит вопрос допуска россиян.

Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации бобслея (IBSF).

«IBSF приняла к сведению рекомендации МОК для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.

Поскольку наш сезон подошел к концу, исполнительный комитет IBSF обсудит этот вопрос на одном из своих следующих заседаний, которое состоится в ближайшие месяцы», – заявили в пресс-службе. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий