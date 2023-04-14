Международная федерация бобслея на одном из ближайших заседаний рассмотрит вопрос допуска россиян

Федерация бобслея на одном из ближайших заседаний рассмотрит вопрос допуска россиян.

Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации бобслея (IBSF).

«IBSF приняла к сведению рекомендации для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.

Поскольку наш сезон подошел к концу, исполнительный комитет обсудит этот вопрос на одном из своих следующих заседаний, которое состоится в ближайшие месяцы», – заявили в пресс-службе.