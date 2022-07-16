Федерация бобслея России не планирует оспаривать в CAS отстранение спортсменов от международных стартов

Федерация бобслея России не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( ) по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Об этом заявила вице-президент федерации .

«Мы, конечно же, посоветуемся с нашими юристами-международниками, с ОКР и Министерством спорта России, но в СAS, вероятнее всего, пока не пойдем, сейчас это не имеет смысла.

Вчерашнее решение по российским футбольным клубам тому доказательство. Спортивный арбитражный суд не только не вынес решения по российским апелляциям, он попросту их отклонил.

Недопуск россиян преподносится как исполнение настоятельных рекомендаций и как необходимая мера для сохранности целостности международных мероприятий и защитная мера безопасности в том числе и для российских спортсменов.

Все это, безусловно, не соответствует действительности, и, по сути, все эти меры являются беспрецедентной санкцией.

И после того, как конгресс большинством голосов принял поправки в устав IBSF, согласно которым международная федерация получила право отстранять спортсменов и федерации той или иной страны в исключительных случаях, выиграть суд будет очень сложно.

Сейчас мы сделаем паузу, благо до начала сезона еще есть время. А ближе к осени, я думаю, будет понимание, как действовать дальше.

Мы выработаем четкую стратегию защиты своих интересов с учетом того, что наша федерация в составе IBSF не потеряла свои права и мы имеем возможность делать свои предложения и вести переговорный процесс, что в сегодняшней обстановке очень важно.

И при благоприятном развитии событий и правильных действиях Федерации бобслея России исполком может в любой момент изменить решение об отстранении наших спортсменов, не дожидаясь созыва конгресса», – сказала Аникина.