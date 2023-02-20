Лавина сошла в районе санно-бобслейной трассы в Сочи. Пострадало ограждение и коммуникации

Теги происшествия Санный спорт ФССР ТАСС Станислав Тюрин Бобслей/сани/скелетон

Лавина, сошедшая в горах Сочи 20 февраля, повредила инфраструктуру санно-бобслейной трассы.

«На санно-бобслейной трассе на Красной Поляне сошла лавина по селеотводу, пострадало ограждение и коммуникации.

По предварительной информации, пострадавших среди спортсменов и сотрудников нет», – сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Как сообщает ТАСС, сошедшая снежная масса повредила два магистральных водовода, которые снабжают Олимпийскую деревню.

Турнир саночников, который должен был пройти 21-22 февраля в Сочи, могут провести по сокращенной программе, сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.

«Турнир должен был проходить в течение двух дней, но теперь из-за схода лавины нельзя исключать того, что награды соревнований будут разыгрываться только в среду. Окончательное решение будет принято завтра к полудню.

Сейчас идет обследование окрестностей трассы на предмет повреждения коммуникаций, сама трасса вместе с техническими объектами вообще не пострадала.

Погода в районе трассы остается непростой, четвертый день идет снег, горнолыжные спуски закрыты. Но пока нам подтверждают соревнования на 22 февраля в полном объеме», – сказал Тюрин. 

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