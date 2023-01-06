Сергей Чудинов: «Павличенко включен в состав команды на январский сбор, но с ограничениями. Форсировать его восстановление никто не будет»

Теги Семен Павличенко сборная России (сани) Сергей Чудинов (сани) Бобслей/сани/скелетон

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко в январе приступит к тренировкам в составе сборной России, но с ограничениями.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов. В сентябре Павличенко получил травму – разрыв ахиллова сухожилия.

«Семен уже выдержал необходимый перечень процедур, он включен в состав команды на январский сбор, но с определенными ограничениями. Будем стараться включить его в тренировочный процесс.

На месте уже поймем, в какой он физической форме. Думаю, он сможет ездить на санях, но посмотрим на его состояние.

Одно дело – ходить, другое дело – выполнять заезды, переносить нагрузки. Форсировать его восстановление никто не будет», – сказал Чудинов. 

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