Сергей Чудинов: «Павличенко включен в состав команды на январский сбор, но с ограничениями. Форсировать его восстановление никто не будет»

Двукратный чемпион мира по санному спорту в январе приступит к тренировкам в составе сборной России, но с ограничениями.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов. В сентябре Павличенко получил травму – разрыв ахиллова сухожилия.

«Семен уже выдержал необходимый перечень процедур, он включен в состав команды на январский сбор, но с определенными ограничениями. Будем стараться включить его в тренировочный процесс.

На месте уже поймем, в какой он физической форме. Думаю, он сможет ездить на санях, но посмотрим на его состояние.

Одно дело – ходить, другое дело – выполнять заезды, переносить нагрузки. Форсировать его восстановление никто не будет», – сказал Чудинов.