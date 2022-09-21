Семен Павличенко получил травму ноги во время тренировочного сбора в Сочи. У него разрыв ахиллова сухожилия

Двукратный чемпион мира по санному спорту получил тяжелую травму ноги во время тренировочного сбора в Сочи. У него разрыв ахиллова сухожилия.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

«Семен получил разрыв ахиллова сухожилия на игровой тренировке за полчаса до окончания очередного сбора, который проходил на базе «Юг Спорт» в Сочи.

Его привезли в ФМБА, сегодня во второй половине дня он будет прооперирован. Допускаю, что это травма стала следствием былых повреждений, которые спортсмен получал на протяжении своей долгой карьеры.

Команда играла в волейбол, и эта тяжелая травма случилась на ровном месте. Семен сделал шаг к мячу, и вот такое произошло. Но сам спортсмен духом не падает, сейчас будет восстанавливаться.

О том, сколько времени ему на это потребуется, можно будет говорить только с началом реабилитационных процедур.

Этим сбором мы завершали летнюю подготовку, дальше в начале октябре нас ждет лед», – сказал Чудинов.