Анатолий Пегов: «На конгрессе IBSF были приняты поправки в устав, которые теперь позволяют исполкому принять любое решение по отстранению»

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов прокомментировал решение конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

«IBSF ранее проиграла в своем арбитражном суде дело об отстранении нашей федерации. И так как ее решение не соответствовало уставу международной федерации, на этом конгрессе были приняты поправки в устав, которые позволяют теперь исполкому IBSF принять любое решение по отстранению.

Однако в этот раз решение конгресса состоит в том, что Федерация бобслея России остается полноправным членом международной федерации. Это позволит нам продолжить вести переговоры и отстаивать права наших спортсменов.

Да, наши спортсмены пока не допущены на международные соревнования, и это полностью соответствует рекомендациям МОК, который называет эти меры protective (защитными). Исполком IBSF в случае изменения ситуации может собраться в любой момент и принять другое решение», – сказал Пегов.

«Против внесения поправок голосовала не только Россия. Как не удивительно, нас поддержали также федерации США и Канады», – добавил глава Федерации бобслея России.

Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона проголосовал за отстранение российских спортсменов