«Уверен, что ОКР и СБР продолжат успешную совместную работу по развитию биатлона в России». Поздняков поздравил Майгурова с переизбранием

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поздравил Виктора Майгурова с переизбранием на пост президента Союза биатлонистов России ( ).

Сегодня в Москве прошла отчетно‑выборная конференция СБР. Майгуров одержал победу на выборах, его соперником был глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

«Поздравляю Виктора Майгурова с переизбранием на пост главы Союза биатлонистов России.

Уверен, что ОКР и СБР продолжат успешную совместную работу по развитию биатлона в России, по поддержке спортсменов сборных команд страны, по подготовке олимпийского резерва и по научно‑методическому сопровождению наших спортсменов на базе филиалов Инновационного центра , – написал Поздняков.

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