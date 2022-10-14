«Уверен, что ОКР и СБР продолжат успешную совместную работу по развитию биатлона в России». Поздняков поздравил Майгурова с переизбранием
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поздравил Виктора Майгурова с переизбранием на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).
Сегодня в Москве прошла отчетно‑выборная конференция СБР. Майгуров одержал победу на выборах, его соперником был глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.
«Поздравляю Виктора Майгурова с переизбранием на пост главы Союза биатлонистов России.
Уверен, что ОКР и СБР продолжат успешную совместную работу по развитию биатлона в России, по поддержке спортсменов сборных команд страны, по подготовке олимпийского резерва и по научно‑методическому сопровождению наших спортсменов на базе филиалов Инновационного центра ОКР», – написал Поздняков.
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