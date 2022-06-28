Анатолий Пегов: «Российские бобслеисты в случае отстранения смогут выступать в дружественных странах. Будем привлекать Казахстан и Беларусь»

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Президент Федерации бобслея России (ФБР) Анатолий Пегов рассказал, где будут выступать российские спортсмены в случае недопуска к международным стартам в новом сезоне.

Сегодня Пегов был избран новым президентом ФБР в ходе отчетно-выборной конференции в Москве.    «Мы собрали президиум после конференции, у нас было несколько вопросов по подготовке к новому сезону. Надеемся, что нас допустят на международные старты.

Мы активно работаем над перезапуском российского календаря. В случае отстранения заменим международные соревнования на внутренние или в дружественных странах, таких как Китай.

Будем еще привлекать Казахстан и Беларусь к соревнованиям», – сказал Пегов.

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