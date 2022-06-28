Демченко о выборах главы Федерации бобслея России: «Можно собрать людей на рынке и сказать: «Конференция состоялась». Будем опротестовывать»

Трехкратный призер Олимпийских игр Альберт Демченко поделился мнением об отчетно-выборной конференции Федерации бобслея России (ФБР).

Новым президентом Федерации бобслея России был избран Анатолий Пегов. Демченко выдвигал свою кандидатуру, но отказался от участия, назвав выборы нелегитимными.

– Почему не участвовал в выборах? Какой смысл участвовать в том, чего не должно быть? Можно завтра на рынке людей собрать и тоже сказать: «Конференция состоялась».

– Вы не знали, что конференция все-таки состоится?

– Объясняю. Накануне состоялся президиум ФБР, где было принято решение о переносе конференции на 19 августа. Эту информацию официальным уведомлением разослали во все региональные федерации.

Их главы просто не приехали в качестве делегатов на мероприятие, которого не должно быть, – сказал Демченко.

«Сегодняшние выборы, конечно, буду оспаривать, потому что согласно уставу вчера был проведен президиум, из-за которого отчетно-выборная конференция была перенесена на 19 августа.

Все согласно уставу и закону. Сейчас будем опротестовывать проведение самой конференции», – цитирует Демченко ТАСС.

«Налицо попытка рейдерского захвата федерации». Альберт Демченко отказался участвовать в конференции Федерации бобслея России