Федерация бобслея России опровергла новость о переносе выборного конгресса после заявления Демченко

Отчетно-выборная конференция Федерации бобслея России состоится 28 июня.

Об этом сообщается на официальном сайте организации. Ранее трехкратный олимпийский призер по санному спорту Альберт Демченко заявил о переносе конференции на 19 августа – по решению президиума.

«Я думаю, что выборы в данной ситуации будут неправильным вариантом. Будем работать дальше, потому что налицо попытка рейдерского захвата федерации», – ранее сказал Демченко, который претендует на пост президента организации.

«Руководство Федерации бобслея России сообщает, что отчетно-выборная Конференция Федерации бобслея России состоится, как и было запланировано, 28 июня 2022 в 15:00.

Решение отдельных членов президиума федерации от 27 июня 2022 принято в нарушение норм и принципов гражданского права, устава федерации – с целью дестабилизации и дискредитации работы федерации, создания препятствий для функционирования ее руководящих органов.

В том числе путем систематического совершения непоследовательных действий членами президиума, свидетельствующих о недобросовестном поведении и злоупотреблении своими правами», – заявили в Федерации бобслея России и призвали делегатов принять участие в конференции, несмотря на решение президиума.

«Налицо попытка рейдерского захвата федерации». Альберт Демченко отказался участвовать в конференции Федерации бобслея России