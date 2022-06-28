«Налицо попытка рейдерского захвата федерации». Альберт Демченко отказался участвовать в конференции Федерации бобслея России

Трехкратный олимпийский призер по санному спорту Альберт Демченко отказался участвовать в выборной конференции Федерации бобслея России.

Демченко является кандидатом на пост президента организации. Выборы должны были пройти 28 июня.

«По решению президиума федерации, состоявшегося вчера, конференция перенесена на 19 августа. Поэтому я не вижу смысла сегодня участвовать в заседании. Да, я не буду участвовать, это так.

Президиум решил перенести конференцию в связи с тем, что на федерацию подано исковое заявление от Федерации бобслея Санкт-Петербурга по легитимности решения президиума.

Я думаю, что выборы в данной ситуации будут неправильным вариантом. Будем работать дальше, потому что налицо попытка рейдерского захвата федерации», – заявил Демченко.

Федерация бобслея России опровергла новость о переносе выборного конгресса после заявления Демченко