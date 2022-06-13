Международная федерация санного спорта допустила россиянку Наталию Гарт до участия в выборах в исполком организации

Международная федерация санного спорта (FIL) допустила главу Федерации санного спорта России Наталию Гарт до участия в выборах в исполком FIL.

Об этом сообщил исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.

«Мы воспользовались имеющимся у нас правом и выдвинули своих представителей в исполком и рабочие органы международной федерации.

Наталья Сергеевна Гарт будет избираться в исполком FIL, Михаил Кузьмич – в техническую комиссию, Артемий Родионов – в спортивную, Руслан Сикмашвили – в медицинскую, Дмитрий Касаткин – в юниорскую, Александр Шахназаров – в юридическую, Геннадий Родионов – в арбитражный суд.

Мы получили подтверждение, что все наши заявки приняты.

От нашей федерации на конгресс делегированы Гарт и генеральный секретарь Анна Андреева», – сказал Тюрин.

Отчетно-выборный конгресс FIL пройдет с 18 по 19 июня в австрийском Тироле. Гарт входит в исполком организации с 2014 года.