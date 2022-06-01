«Отлично понимаем, что в нынешней политической ситуации шансы на успех малы». Наталия Гарт выдвинута в исполком Международной федерации санного спорта

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт выдвинута в члены исполкома Международной федерации санного спорта (FIL).

Об этом сообщил исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин. Выборный конгресс FIL пройдет 18-19 июня в австрийском Инсбруке.

«Будут избраны новые вице-президенты и президент, новые члены исполкома, новые члены комиссий. Мы подали заявки в ряд комиссий, а Наталию Гарт выдвинули в члены исполкома FIL.

Но отлично понимаем, что в нынешней политической ситуации шансы на успех малы», – отметил Тюрин.

Гарт входит в исполком FIL с 2014 года, но в этом апреле конгресс международной федерации проголосовал за исключение россиянки. В мае ФССР подала апелляцию на это решение.

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