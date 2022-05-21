Татьяна Иванова полностью восстановилась после травмы ноги, полученной на олимпийской трассе в ноябре

Теги травмы Санный спорт Татьяна Иванова сборная России жен (сани) Сергей Чудинов (сани) Бобслей/сани/скелетон

Бронзовый призер Пекина-2022 в санном спорте Татьяна Иванова полностью восстановилась после травмы ноги.

Спортсменка получила травму на этапе Кубка мира, который проходил на олимпийской трассе 20-21 ноября.

«У Татьяны все зажило, она полностью восстановилась и уже выходит на кроссы. Настроение отличное, спортсменка заряжена на работу», – сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

Иванова не могла ходить еще 2 недели назад, а сейчас у нее бронза Олимпиады. Сломала ногу в Пекине и здесь же взяла историческую медаль

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