Елена Никитина: «Бывает, жизнь бьет тебя нехило. Вроде только встал, отряхнулся после 2018-го – и тебе тут еще двоечка прилетела»

Российская скелетонистка поделилась переживаниями, связанными со спортивной карьерой.

«Было время, когда мне казалось, что если живешь мечтой, много работаешь, 99% времени проводишь на сборах, отдавая всего себя до последней капельки, и при всем при этом получаешь кайф, я просто была уверена, что это рабочая формула успеха, и никто и никогда не смог бы меня переубедить в обратном.

Я могла не есть, не пить, не спать, питаясь этой энергией, и быть в таком классном состоянии ожидания… Вот-вот – и случится то чудо, ради которого ты много лет по-честному работал. Именно по-честному – я научилась наблюдать и отличать за много лет в спорте, что такое по-честному, а что такое для вида или для зарплаты, у всех разные причины пребывания в спорте.

Так вот, к чему я. Теперь я знаю, что может быть совсем другой исход и сценарий событий, и не всегда формула работает. И бывает, жизнь бьет тебя нехило. Вроде только встал, отряхнулся после 2018-го – и тебе тут еще двоечка прилетела, бам-бам.

И после всего происходящего нужно постараться опять встать и снова поверить в то, что терпение и труд все перетрут. Может, кто сталкивался с таким? Как вообще работает эта схема?

Ну и подводя итог этого письма: какие бы передряги с вами не приключились, постарайтесь все это дело принять, не обвинять всех и вся вокруг, сохранить веру и благодарность ко всему происходящему! Это сложно и почти невозможно в моем случае, но я стараюсь», – написала Никитина в инстаграме.