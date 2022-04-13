«Нам говорят, что против России введены санкции, поэтому никакие деньги нам выплачены не будут». Скелетонистка Никитина о призовых от IBSF

Скелетонистка Елена Никитина прокомментировала ситуацию с невыплатой призовых для российских спортсменов.

Сообщалось, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) решила не выплачивать деньги российским спортсменам из-за долгов национальной федерации, а также из-за последующего отстранения сборных.

«Я не получила призовые от международной федерации не только за олимпийский, но даже и за предолимпийский сезон. В таком же положении оказались все наши скелетонисты и бобслеисты.

В международной федерации нам сказали, что мы не получаем деньги из-за того, что ребята-бобслеисты не вернули призовые за аннулированные позднее результаты. И что если у них денег нет, то нам выплачивать все придется до тех пор, пока не будет перекрыта вся задолженность, размер которой мне неизвестен.

Потом мы разговаривали непосредственно с президентом IBSF Иво Ферриани и пытались его убедить в несправедливости такого отношения к нам, и что мы не должны нести ответственности за других.

Он нас попросил потерпеть немного и сказал, что за прошлый сезон мы получим деньги вместе с призовыми за этот сезон. Но теперь нам говорят, что против России введены санкции, поэтому никакие деньги нам по окончании сезона выплачены не будут», – заявила Никитина.

«Не было выплат ни в этом, ни в прошлом сезоне. Не понимаю, почему спортсмены страдают». Бобслеистка Сергеева об отсутствии призовых от международной федерации