Федерация бобслея России подала апелляцию на решение об отстранении российских спортсменов

Федерация бобслея России подала апелляцию на решение отстранить российских спортсменов от международных стартов.

Как сообщила президент федерации Елена Аникина, дело направлено в апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). 2 марта IBSF приостановила членство России до июля 2022 года.

«Мы 4 марта подали апелляцию на решение исполнительного комитета IBSF о временном отстранении Федерации бобслея России в Апелляционную коллегию международной федерации.

Но существует многоступенчатая процедура ее рассмотрения и окончательный ответ будет получен только в начале мая. Только после рассмотрения апелляции данной коллегией можно будет идти в Спортивный арбитражный суд (CAS)», – цитирует Аникину «Р-Спорт».