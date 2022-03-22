Федерация бобслея России подала апелляцию на решение об отстранении российских спортсменов

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Федерация бобслея России подала апелляцию на решение отстранить российских спортсменов от международных стартов.

Как сообщила президент федерации Елена Аникина, дело направлено в апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). 2 марта IBSF приостановила членство России до июля 2022 года.

«Мы 4 марта подали апелляцию на решение исполнительного комитета IBSF о временном отстранении Федерации бобслея России в Апелляционную коллегию международной федерации.

Но существует многоступенчатая процедура ее рассмотрения и окончательный ответ будет получен только в начале мая.   Только после рассмотрения апелляции данной коллегией можно будет идти в Спортивный арбитражный суд (CAS)», – цитирует Аникину «Р-Спорт».

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