Международная федерация бобслея и скелетона приостановила членство России до июля 2022 года

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Международная федерация бобслея и скелетона приостановила членство России до июля 2022 года. 

Об этом сообщается на сайте организации. 

«На сегодняшнем внеочередном заседании исполнительный комитет Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) обсудил рекомендации, опубликованные Международным олимпийским комитетом 28 февраля 2022 года.

В целях защиты спортсменов исполнительный комитет единогласно постановил немедленно приостановить членство Федерации бобслея и скелетона России в соответствии с Уставом IBSF до следующего Конгресса, который состоится в июле 2022 года.

Важно подчеркнуть, что это позиция против нарушения олимпийского перемирия, и IBSF полностью поддерживает рекомендации МОК относительно неучастия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц», – говорится на сайте IBSF. 

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