Международная федерация бобслея и скелетона приостановила членство России до июля 2022 года.

Об этом сообщается на сайте организации.

«На сегодняшнем внеочередном заседании исполнительный комитет Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) обсудил рекомендации, опубликованные Международным олимпийским комитетом 28 февраля 2022 года.

В целях защиты спортсменов исполнительный комитет единогласно постановил немедленно приостановить членство Федерации бобслея и скелетона России в соответствии с Уставом IBSF до следующего Конгресса, который состоится в июле 2022 года.

Важно подчеркнуть, что это позиция против нарушения олимпийского перемирия, и IBSF полностью поддерживает рекомендации относительно неучастия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц», – говорится на сайте IBSF.