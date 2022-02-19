Результаты женских соревнований в бобах-двойках на Олимпиаде-2022: Нольте и Леви победили, Сергеева и Беломестных – 9-е, Макарова и Мамедова – 19-е

19 февраля на Олимпийских играх в Пекине прошли финальные заезды в женских соревнованиях по бобслею в бобах-двойках.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Бобслей
Женщины, двойки
После 4 заездов из 4
1. Лаура Нольте / Дебора Леви (Германия) — 4:03.96
2. Мариама Яманка / Александра Бургхардт (Германия) — + 0.76
3. Элана Мейерс Тейлор / Сильвия Хоффман (США) — + 1.52
4. Ким Калики / Лиза Буквиц (Германия) — + 2.32
5. Кристин де Брюйн / Кристен Буйновски (Канада)— + 2.41
9. Надежда Сергеева / Юлия Беломестных (Россия) — + 4.15
19. Анастасия Макарова / Елена Мамедова (Россия) — + 5,13