Результаты женских соревнований в бобах-двойках на Олимпиаде-2022: Нольте и Леви победили, Сергеева и Беломестных – 9-е, Макарова и Мамедова – 19-е

19 февраля на Олимпийских играх в Пекине прошли финальные заезды в женских соревнованиях по бобслею в бобах-двойках.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Бобслей

Женщины, двойки

После 4 заездов из 4

1. Лаура Нольте / Дебора Леви (Германия) — 4:03.96

2. Мариама Яманка / Александра Бургхардт (Германия) — + 0.76

3. Элана Мейерс Тейлор / Сильвия Хоффман (США) — + 1.52

4. Ким Калики / Лиза Буквиц (Германия) — + 2.32

5. Кристин де Брюйн / Кристен Буйновски (Канада)— + 2.41

9. Надежда Сергеева / Юлия Беломестных (Россия) — + 4.15

19. Анастасия Макарова / Елена Мамедова (Россия) — + 5,13