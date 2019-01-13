«Тренажерный зал обустроен в каком-то гараже, питание – непонятные боксы с рисом». Глава Федерации санного спорта России об этапе Кубка мира в Китае

Глава Федерации санного спорта России ( ) рассказала, с какими проблемами российская команда столкнулась на этапе Кубка мира в Китае.

«У нас сейчас идет соревновательный сезон, прошел первый этап кубка мира в Китае на олимпийской трассе. Наши спортсмены там были впервые – раньше не могли присутствовать из-за ограничений на въезд для россиян.

В Китае мы столкнулись с такими проблемами, как очень серьезные ковидные ограничения. Были ложноположительные тесты, из-за чего всю команду несколько раз сажали на карантин. Это помешало полноценной подготовке. Еще вызывает беспокойство питание – были какие-то непонятные боксы с рисом – все спортсмены похудели на 3-5 килограмм.

Тренажерный зал обустроен в каком-то гараже, что не соответствует требованиям олимпийской сборной. Мы передали все эти замечания в министерство.

Еще хочу отметить, что расходы на проживание во время этапов Кубка мира возрастут, потому что приходится пересмотреть порядок заселения и селить в номер по одному человеку. Потому что если у одного из спортсменов, живущих в одном номере, оказывается положительный тест, то второго тоже сажают на карантин», – сказала Гарт.