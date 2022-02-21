Репилов о результатах на Олимпиаде: «Это поражение техники, а не меня как спортсмена. То, на чем ехали иностранцы, – это небо и земля по сравнению с тем, на чем ехал я»

Трехкратный чемпион мира по санному спорту рассказал о проблемах с санями на в Пекине.

Россиянин занял 9-е место в личных соревнованиях и 4-е – в эстафете.

– Олимпийские игры позади. Почему не удалось побороться за медаль?

– Я проиграл технически, но не физически и не морально. Была проблема с санями, и она тяжело решалась на протяжении всего сезона. Поэтому все, что есть – это поражение техники, а не меня как спортсмена. Это тяжелый и печальный опыт. В Корее в 2018-м я мог выигрывать спокойно при условии, если бы морально был готов, и там с санями все было нормально, а сейчас же произошло наоборот.

– Что за проблема с санями, они же были ваши личные?

– Да, я на них выступаю третий сезон. В Европе они себя показывают более-менее, но было видно по этому сезону, что им уже тяжело. Если я даже проезжаю идеально ровно, то без сравнения с соперниками нехватка скорости видна была визуально.

Дело в чем? Когда мы прилетели в Пекин на тестовые соревнования в начале сезона, у меня была проблема с тестами на коронавирус, больше половины тренировочных заездов я просидел на карантине в изоляции, и не было возможности попробовать боевые сани.

В итоге ехал на Олимпиаду в надежде, что они будут себя нормально чувствовать, можно будет бороться. Но, к сожалению, они ехали не так быстро, как хотелось бы. Все, что можно было сделать, мы сделали, но этого оказалось недостаточно.

Технически я знаю, на чем ехали иностранцы, вижу, как они готовились к сезону. Это небо и земля по сравнению с тем, как я готов и на чем я ехал.

– Неужели разница как между «жигулями» и «мерседесом»?

– Далеко не так. Все же мои сани в прошлом сезоне показывали себя нормально, я выиграл на них чемпионат мира. Просто трасса другая, плюс технологии. И мои конкуренты очень хорошо поработали с санями летом, проанализировали прошлый сезон.

У меня такой возможности не было, так как были определенные сложности с механиками, покупкой саней и так далее. Поэтому говорить так жестко, что у меня «жигули», несправедливо. Скорее тут «мерседес» и «мерседес AMG». Но разница все равно серьезная.

Сегодня можно ехать на соревнования бороться за 15-е место, а завтра достать все самое технологичное, новое, быстрое, и ты уже будешь первым. Как только ты пропустишь момент с технической эволюцией, ты будешь, мягко говоря, в пятой точке.

– Все как в «Формуле-1».

– Именно так. Кто бы что ни говорил, но сани и есть «Формула-1» на льду. Технологии у нас – это номер один. Если ты быстро стартовал, это не значит, что будешь первым на финише. За старт медальки не вручают. Тренироваться летом – классно, но если нет быстрого инвентаря, ты будешь курить бамбук и смотреть, как награждают других. Так что технологии необходимы, – сказал Репилов.