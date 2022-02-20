Ростислав Гайтюкевич: «В российский бобслей нужно подтягивать спонсоров, вкладываться в технику. Нельзя добиваться результата только за счет силы спортсменов»

Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич подвел итоги Олимпиады в Пекине.

Сегодня его экипаж занял 7-е место в соревнованиях четверок. В двойках Гайтюкевич и Алексей Лаптев после первых попыток шли на 3-м месте, но в итоге опустились на 8-е.

«Я считаю, что в целом на мы показали неплохой результат. После двоек я сильно расстроился, а сейчас понимаю, что сезон был очень сложным. В начале сезона я только думал, чтобы отобраться на Олимпиаду, а сейчас, получается, я не совсем рад занятым местам.

Этот сезон мы прошли очень хорошо, сумели доказать всем, что можем бороться и в двойках, ведь до этого очень долго для российских бобслеистов эта дисциплина была слабым местом.

В Пекине мы сделали маленький шажок назад, это произошло и потому, что нельзя добиваться хорошего результата только за счет силы спортсменов и работы тренеров. У нас технический вид спорта, в российский бобслей нужно подтягивать как можно больше спонсоров, нужно вкладываться в технику.

Посмотрите на тех же немцев, которые, не имея быстрого стартового разгона, все равно выкатывают в призы. Это очень сильно давит на нас, ведь мы превосходим соперников на старте, иногда и в пилотировании, а они за счет техники выкатывают и обыгрывают нас.

Мы в этом году выиграли две медали чемпионата Европы, да и на протяжении всего сезона были постоянно в борьбе. Возможно, все эти старты нас немного измотали, ковид ударил по нашему экипажу, по нервам и здоровью заболевших. Ведь на Олимпиаду сначала только половина нашего экипажа приехала, а остальные вынуждены были прилететь позже.

Я своими ребятами очень горжусь, мы как начали сезон вместе, так и закончили», – сказал Гайтюкевич.